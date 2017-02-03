Ультрас "Райо Вальекано": Зозуля? У нас не место нацистам

Ультрас "Райо Вальекано" Plataforma ADRV в своем твиттере выступило с заявлением по поводу ситуации с нападающим Романом Зозулей.



"Маленькие в спорте, большие в ценностях». Таким есть и будет "Райо Вальекано". К сожалению, в последнее время этот лозунг был запятнан. Ценности Спортивной Ассоциации были растоптаны. Всем известно, что наш клуб подписал Зозулю, известны и его политические взгляды. Это показывают его фото и контакты в социальных сетях. Событие произвело большой резонанс и поставило нашу команду в центр всеобщего внимания.



Да, возможно, если бы не наши взгляды, ничего бы этого не случилось. И президент "Райо Вальекано" провел бы сомнительный трансфер без оппозиции. Может быть, если бы не существовало такой тесной связи между ультрас и "Райо Вальекано", украинский игрок уже тренировался бы с командой. Хорошо это или плохо, но у нас другие взгляды, другое окружение. Но другое или не распространенное – это не то же самое, что радикальное. Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.



Мы твердо верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев. Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста. После заявлений президента клуба в СМИ мы увидели, как он пытается исказить наше мнение. Он манипулирует и хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях, наша поддержка уменьшилась.



Но в реальности, мы – это практически все болельщики "Райо Вальекано". Мы те, кто против этого трансфера и такого стиля управления – без ценностей и принципов", – говорится в заявлении ультрас.