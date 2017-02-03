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Ультрас "Райо Вальекано": Зозуля? У нас не место нацистам

Ультрас "Райо Вальекано" Plataforma ADRV в своем твиттере выступило с заявлением по поводу ситуации с нападающим Романом Зозулей.

"Маленькие в спорте, большие в ценностях». Таким есть и будет "Райо Вальекано". К сожалению, в последнее время этот лозунг был запятнан. Ценности Спортивной Ассоциации были растоптаны. Всем известно, что наш клуб подписал Зозулю, известны и его политические взгляды. Это показывают его фото и контакты в социальных сетях. Событие произвело большой резонанс и поставило нашу команду в центр всеобщего внимания.

Да, возможно, если бы не наши взгляды, ничего бы этого не случилось. И президент "Райо Вальекано" провел бы сомнительный трансфер без оппозиции. Может быть, если бы не существовало такой тесной связи между ультрас и "Райо Вальекано", украинский игрок уже тренировался бы с командой. Хорошо это или плохо, но у нас другие взгляды, другое окружение. Но другое или не распространенное – это не то же самое, что радикальное. Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.

Мы твердо верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев. Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста. После заявлений президента клуба в СМИ мы увидели, как он пытается исказить наше мнение. Он манипулирует и хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях, наша поддержка уменьшилась.

Но в реальности, мы – это практически все болельщики "Райо Вальекано". Мы те, кто против этого трансфера и такого стиля управления – без ценностей и принципов", – говорится в заявлении ультрас.
Теги: Зозуля Райо Вальекано Бетис
Сегодня, 20:31
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19
(11)
№19 Написал: papapa (Сегодня, 21:29) #
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online

Цитата: Egorysche
респект испанцам

Смешно, как благодарить свою проститутку за то, что она заражает сифилисом испанцев
Регистрация: 2.02.2017
№18 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:21) #
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респект испанцам
Регистрация: 26.03.2015
№17 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 21:16) #
  • +1
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online

Коли так, тогда порвите на какляцкий флаг это уепище, и повесьте его на центральной площади Мадрида! Ждем кровавой расправы над поганым бандерой relaxed
Регистрация: 22.06.2016
№16 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Поддерживаю всех нижеотписавшихся - Зозуля получает то, что заслуживает.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:13) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Клуб накажут.Выпорят показательно.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:06) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
зачёт
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: avnik море (Сегодня, 21:04) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зозуля пострадал от укра-цирка. Конечно он машинально дудит по сценарию. А по другому ему и нельзя. А тут такой облом - братья европейцы не поняли. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:03) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!
Регистрация: 9.08.2015
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:54) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Буду персонально притапливать за Райо если выйдут в примеру.
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 20:51) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Футбол не для нацистов!
Регистрация: 12.08.2009
№9 Написал: den989 (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (14)
online

Это называется принципы,бомжи учитесь
Регистрация: 3.02.2017
№8 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 20:45) #
  • +15
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, испанцы. Не ожидал, если честно. Есть ещё нормальные люди на Западе, без извращённого мировозрения.
Регистрация: 8.06.2012
№7 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 20:44) #
  • +11
  •  (11)
online

Зозулю на писулю!! Пусть забирается в своей бандерштадт и там натрачивает на своего хэроя!!
Регистрация: 17.12.2015
№6 Написал: solig65 (Сегодня, 20:43) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы болелы!!! Респект!!! Гнать нацистов и их приспешников в шею!!!
Регистрация: 21.07.2016
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +10
  •  (14)
online

На виселицу тварь нацистскую!!!! Пусть возвращается - и сдохнет!
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:37) #
  • +16
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы Райо, просто молодцы.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 20:37) #
  • +13
  •  (15)

+++ очень много! Ипать бандер!!!
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: bugimen (Сегодня, 20:35) #
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы
Регистрация: 28.01.2010
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:35) #
  • +15
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Есть еще люди в Европах.
Регистрация: 23.08.2016
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