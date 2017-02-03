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Роналдиньо: я никогда о судействе не говорил и не стану этого делать теперь
Бразильский полузащитник Роналдиньо, ставший новым послом "Барселоны", отметил, что не собирается участвовать в обсуждении судейства.
В матче "Бетис" — "Барселона" (1:1) мяч после удара Неймара на полметра пересек линию ворот, но судья гол не засчитал.
"Я никогда о судействе не говорил и не стану этого делать теперь. Я люблю футбол и всегда надеюсь, что судьи не будут совершать ошибок, футболисты будут показывать хорошую игру, и все останутся довольны. Пусть все трудятся на благо футбола. Пока не знаю, в чем конкретно будет моя роль в качестве посла. Но мне приятно быть с командой", — цитирует Роналдиньо El Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
В матче "Бетис" — "Барселона" (1:1) мяч после удара Неймара на полметра пересек линию ворот, но судья гол не засчитал.
"Я никогда о судействе не говорил и не стану этого делать теперь. Я люблю футбол и всегда надеюсь, что судьи не будут совершать ошибок, футболисты будут показывать хорошую игру, и все останутся довольны. Пусть все трудятся на благо футбола. Пока не знаю, в чем конкретно будет моя роль в качестве посла. Но мне приятно быть с командой", — цитирует Роналдиньо El Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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