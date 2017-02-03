Сеск Фабрегас: мне нравится играть с Костой

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сказал, что ему нравится играть в одной команде с испанским нападающим Диего Костой."У нас с Диего фантастическое взаимопонимание, не только на поле, но и в жизни. Я считаю его своим другом, он отличный парень. Мне нравится играть в одной команде с настоящими победителями, и Коста, определенно, относится к числу таких игроков.Если с ним удается наладить взаимопонимание на поле, он будет реализовывать практически каждую твою голевую передачу. Это просто фантастика", — цитирует испанца официальный сайт "Челси".