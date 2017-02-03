Патрис Эвра посетил тренировку "Ювентуса"

Экс-защитник "Ювентуса" Патрис Эвра, перешедший в январе в "Марсель", навестил бывших партнеров по команде, сообщает официальный твиттер "старой синьоры".Француз получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции с "Лионом" (2:1) и пропустит от 10 до 15 дней."Ювентус" готовится к матчу 23-го тура итальянской Серии А с "Интером".