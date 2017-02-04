Эдуардо Бауса: в "Роме" я хотел посмотреть Перотти, но он получил травму

Главный тренер сборной Аргентины Эдуардо Бауса рассказал о матчах, которые собирается посетить в Европе.



"Я посмотрел "Рома"-"Чезена", а затем "Интер" с "Лацио". Планирую еще прибыть на "Ювентус" с "Интером", а потом попасть на матч "Атлетико" и "Барселоны". Хочу увидеть как можно больше футболистов. В "Роме" я хотел посмотреть Перотти, но он получил травму", - цитирует Баусу La Gazzetta dello Sport.