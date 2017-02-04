Де Маркос: Неймару пора смириться с тем, что против него играют агрессивно

Полузащитник "Атлетика" Оскар де Маркос сообщил, что нападающему"Барселоны" Неймару необходимо смириться с тем, что на поле против него действуют агрессивно.



"Неймар является великолепным игроком, но ему пора смириться с тем, что против него соперники играют агрессивно. Он и сам всё понимает. С ним тяжело бороться один в один, поэтому жёсткий прессинг повышает шанс того, что он допустит ошибку", - цитирует де Маркоса Mundo Deportivo.