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Де Маркос: Неймару пора смириться с тем, что против него играют агрессивно
Полузащитник "Атлетика" Оскар де Маркос сообщил, что нападающему"Барселоны" Неймару необходимо смириться с тем, что на поле против него действуют агрессивно.
"Неймар является великолепным игроком, но ему пора смириться с тем, что против него соперники играют агрессивно. Он и сам всё понимает. С ним тяжело бороться один в один, поэтому жёсткий прессинг повышает шанс того, что он допустит ошибку", - цитирует де Маркоса Mundo Deportivo.
"Неймар является великолепным игроком, но ему пора смириться с тем, что против него соперники играют агрессивно. Он и сам всё понимает. С ним тяжело бороться один в один, поэтому жёсткий прессинг повышает шанс того, что он допустит ошибку", - цитирует де Маркоса Mundo Deportivo.
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