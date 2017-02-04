Защитник "Саутгемптона" ван Дейк выбыл на два-три месяца

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк из-за травмы лодыжки выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт "святых".25-летний голландец получил повреждение в результате столкновения с нападающим "Лестер Сити" Джейми Варди в победном матче 22-го тура АПЛ 22 января.Ван Дейк пропустит около двух-трех месяцев.