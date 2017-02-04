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Защитник "Саутгемптона" ван Дейк выбыл на два-три месяца

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк из-за травмы лодыжки выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт "святых".

25-летний голландец получил повреждение в результате столкновения с нападающим "Лестер Сити" Джейми Варди в победном матче 22-го тура АПЛ 22 января.

Ван Дейк пропустит около двух-трех месяцев.

"Газета.ру"
Теги: Саутгемптон
Сегодня, 18:43
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