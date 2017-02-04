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Андрей Панюков: хотел бы играть на более высоком уровне

Нападающий Андрей Панюков рассказал о разрыве контракта с португальской "Брагой".

"Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же "Браге" сменилось руководство, и там свои проблемы", - цитирует Панюкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Панюков Брага
Сегодня, 20:15
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(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:22) #
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  •  (5)

Руководство меняется в каждой команде,если футболист в поряде его любое руководство будет ставить в состав,а так это разговор для бедных.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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