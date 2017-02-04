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19:45
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
"Барселона" дома разгромила "Атлетик"
"Барселона" разгромила "Атлетик" Б в матче 21-го тура испанской Примеры.
Чемпионат Испании
21 тур
"Барселона" - "Атлетик" Б 3:0
Голы: Алькасер, 21, Месси, 41, Видаль, 73
"Барселона: тер Стеген - Пике, (Маскерано, 46), Матье, Умтити, Алеиш Видаль - Рафинья, (Ракитич, 59), Туран, Андре Гомеш - Месси, (Роберто, 70), Пако Алькасер, Неймар.
"Атлетик": Ирайсос - Иньиго Лекуе, (Адурис, 55), Баленсиага, Йерай Альварес, Де Маркос - Итурраспе, Сан Хосе, (Беньят, 65), Муниаин, Рауль Гарсия, (Эрасо, 83), Иньяки Уильямс - Лапорт.
Предупреждения: Юмтити, 8, Пике, 24, Итурраспе, 28, Де Маркос 35, Лапорт, 78
Чемпионат Испании
21 тур
"Барселона" - "Атлетик" Б 3:0
Голы: Алькасер, 21, Месси, 41, Видаль, 73
"Барселона: тер Стеген - Пике, (Маскерано, 46), Матье, Умтити, Алеиш Видаль - Рафинья, (Ракитич, 59), Туран, Андре Гомеш - Месси, (Роберто, 70), Пако Алькасер, Неймар.
"Атлетик": Ирайсос - Иньиго Лекуе, (Адурис, 55), Баленсиага, Йерай Альварес, Де Маркос - Итурраспе, Сан Хосе, (Беньят, 65), Муниаин, Рауль Гарсия, (Эрасо, 83), Иньяки Уильямс - Лапорт.
Предупреждения: Юмтити, 8, Пике, 24, Итурраспе, 28, Де Маркос 35, Лапорт, 78
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