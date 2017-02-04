Ромелу Лукаку: при Кумане "Эвертон" стал другим

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что под руководством главного тренера "ирисок" Рональда Кумана команда стала другой."Когда Куман пришел в команду, у него были свои идеи и свое видение позиций и функций игроков, так что мы должны были адаптироваться к новым требованиям. Прежде мы работали под руководством Роберто Мартинеса, и это был совершенно другой стиль футбола.Теперь "Эвертон" играет в немного более оборонительный футбол, команда стала организованнее. "Эвертон" стал совсем другим, но мы идем седьмыми в АПЛ, и все в команде очень довольны. Надеюсь, конец сезона получится удачным. Теперь нам нужно нацеливаться на Лигу Европы. А почему нет? Надо верить в себя", — сказал Лукаку в интервью Sky Sports.