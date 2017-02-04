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Ромелу Лукаку: при Кумане "Эвертон" стал другим
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что под руководством главного тренера "ирисок" Рональда Кумана команда стала другой.
"Когда Куман пришел в команду, у него были свои идеи и свое видение позиций и функций игроков, так что мы должны были адаптироваться к новым требованиям. Прежде мы работали под руководством Роберто Мартинеса, и это был совершенно другой стиль футбола.
Теперь "Эвертон" играет в немного более оборонительный футбол, команда стала организованнее. "Эвертон" стал совсем другим, но мы идем седьмыми в АПЛ, и все в команде очень довольны. Надеюсь, конец сезона получится удачным. Теперь нам нужно нацеливаться на Лигу Европы. А почему нет? Надо верить в себя", — сказал Лукаку в интервью Sky Sports.
"Газета.ру"
"Когда Куман пришел в команду, у него были свои идеи и свое видение позиций и функций игроков, так что мы должны были адаптироваться к новым требованиям. Прежде мы работали под руководством Роберто Мартинеса, и это был совершенно другой стиль футбола.
Теперь "Эвертон" играет в немного более оборонительный футбол, команда стала организованнее. "Эвертон" стал совсем другим, но мы идем седьмыми в АПЛ, и все в команде очень довольны. Надеюсь, конец сезона получится удачным. Теперь нам нужно нацеливаться на Лигу Европы. А почему нет? Надо верить в себя", — сказал Лукаку в интервью Sky Sports.
"Газета.ру"
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