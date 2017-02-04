Джакомо Бонавентура пропустит четыре месяца

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура перенес операцию, из-за чего пропустит четыре месяца.27-летний итальянец получил повреждение в гостевом матче 22-го тура итальянской Серии A с "Удинезе" (1:2), сообщает официальный сайт итальянского клуба.В сезоне-2016/17 Бонавентура принял участие в 19 матчах Серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.