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Нижнему Новгороду выделили 221 млн рублей а закупку автобусов к ЧМ-2018

Правительство Нижегородской области направит 221,46 млн рублей субсидий из областного бюджета на подготовку пассажирского транспорта к проведению ЧМ-2018 года, сообщает Newsnn.

Об этом говорится в постановлении правительства региона. Отмечается, что средства выделяются в этом году. Ранее министр финансов области Ольга Сулима заявляла, что эти деньги пойдут на закупку новых автобусов и капремонт старых.
Сегодня, 20:10
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№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в Питере будут гондолы - а то гондольеров у них хоть солить - каждый второй - штопаный гондольер, а гондол нет - непорядок smile


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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