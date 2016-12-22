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Алексей Попов: все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов, проведший два матча за вторую сборную России, считает, что не стоит обращать внимание на рейтинг ФИФА, в котором национальная команда опустилась рекордно низкое для себя на 56-е место.

"Прежде всего, необходимо смотреть на результаты сборной России, а они плачевные. Все грустно, а рейтинг не показатель. Все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА. Рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, но успешного выступления не жду. Нужно болеть за команду и поддерживать ее при любом результате", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Сегодня, 23:20
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, дурааак ..даром, што бывший капитан..
Вот взбзднул- и остался в истории, гугле, газетах.
Ладно, потом в википедии ума наберется..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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