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Алексей Попов: все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА
Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов, проведший два матча за вторую сборную России, считает, что не стоит обращать внимание на рейтинг ФИФА, в котором национальная команда опустилась рекордно низкое для себя на 56-е место.
"Прежде всего, необходимо смотреть на результаты сборной России, а они плачевные. Все грустно, а рейтинг не показатель. Все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА. Рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, но успешного выступления не жду. Нужно болеть за команду и поддерживать ее при любом результате", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
"Прежде всего, необходимо смотреть на результаты сборной России, а они плачевные. Все грустно, а рейтинг не показатель. Все хозяева чемпионатов мира имели низкие места в классификации ФИФА. Рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, но успешного выступления не жду. Нужно болеть за команду и поддерживать ее при любом результате", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
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