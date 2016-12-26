На достройку "Крестовского" выделено 950 млн рублей, срок сдачи перенесли на весну

Сдачу работ на стадионе "Крестовский" продлили до 31 марта 2017 года.Петербургский комитет по строительству и компания "Метрострой" заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения арены в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 миллионов рублей.Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что стадион на Крестовском острове планируется ввести в эксплуатацию 26 декабря.