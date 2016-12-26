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На достройку "Крестовского" выделено 950 млн рублей, срок сдачи перенесли на весну

Сдачу работ на стадионе "Крестовский" продлили до 31 марта 2017 года.

Петербургский комитет по строительству и компания "Метрострой" заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения арены в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 миллионов рублей.

Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что стадион на Крестовском острове планируется ввести в эксплуатацию 26 декабря.

"Р-Спорт"
Теги: Крестовский
Сегодня, 21:03
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30
(2)
№30 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 22.12.2016
№29 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
С начала сентября как поднялась очередная волна шумихи на стадион массово нагнали рабочих. На каждого рабочего выделяется оплата 2000 рублей в смену на руки. Но абсолютное большинство работающих получает 1500-1700 руб на руки. Разницу забирают себе посредники которые привели людей работать на стадион. Плюс абсолютно безграмотная организация работы персонала. Большинство рабочих по пол дня тупо ничего не делают, и не потому что не хотят, а потому что то задания руководители выдать не могут, то материалов нет, то инструментов итд. Только странно что. Я Постой человек это все вижу, а вот прокуратура нет. И даже ген подрядчик который оплачивает этот типа труд, тоже нет.
Регистрация: 25.12.2016
№28 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:31) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
ладно
Регистрация: 24.11.2008
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: PanoV
Осталось весной еще денег стрясти на пусконаладочные работы и тогда точно я буду ими восхищаться))

Да еще допников на целый год нарисуют. Подрядчик же менялся. вроде. Есть на кого валить.
Там кинули пол Таджикистана. Епать, реально там кидали, я немного наслышан smile laughing

А про текущий ремонт при эксплуатации я вообще молчу!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ёбаный стыд. Говорить нечего.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№25 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Снести на хрен это позорище
Регистрация: 11.12.2016
№24 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Все в восторге, кто в строительной теме. Это просто шикарно!

Да они вообще почти мои кумиры уже)
Осталось весной еще денег стрясти на пусконаладочные работы и тогда точно я буду ими восхищаться))


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№23 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (2)

Какая неожиданная новость...))
Регистрация: 28.12.2015
№22 Написал: dav калининград (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
все ворье в мире нервно курит))) во как твари пилят,так пилят))) а в это время народ упорно пытается вставать с колен в в коленно-локтевую позу))) это еще они не все закончили,другие то стадионы к чм многие еще не зданы))) а как с чм закончат,можно подать заявку на всегалактический шахматный турнир и отменять нахер в этой стране пенсии,медицину и образование совсем


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
№21 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:19) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
уроды.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№20 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:17) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Как говорил один известный русский писатель

Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и строят зенит арену.
Регистрация: 22.12.2016
№19 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Очковтиратели сегодня сдали "Распил-Арену" решили дальше попилить...
Регистрация: 18.03.2012
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:17) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: PanoV
Я понимаю, пошутил просто.

Самое интересное, что народ просто ржот от них.
Нее, не, ржут от того, что красиво пилят. Все в восторге, кто в строительной теме. Это просто шикарно!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:15) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: mao555
При товарище Сталине такое было НЕВОЗМОЖНО!

Предлагаешь клонировать Виссарионовича?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№16 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (7)

отлично...
а где вчерашний хор умствено-отсталых долбойобов ?...
Регистрация: 1.09.2016
№15 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 21:14) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Я работал две недели в начале декабря на стройке Крестовского, мы поставляли своих рабочих туда. Там еще работы столько, что по факту дай бог ее всю успеть до весны сделать. На стадионе до сих пор не сделано электричество, все что подключено, подключенной по времянке. Сейчас протягивают кабеля по стадиону что бы свет наконец сделать и подключить все оборудование. Не слеланна вообще разводка под лампы и розетки итд. До сих пор не законченн анутреннчяя отделка. Внутри чаши все кресла установленных, но часть из них надо менять, ибо сломаны. И все надо мыть, потому что засыпанный цементной пылью очень плотно. И так далее. Когда в начале декабря Путин обещал сдать стадион в срок до 26 декабря, уже тогда было известно что нихрена не сдадут.
Регистрация: 25.12.2016
№14 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
maradona72,
Я понимаю, пошутил просто.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№13 Написал: mao555 (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
При товарище Сталине такое было НЕВОЗМОЖНО!


--------------------
mao
Регистрация: 20.09.2016
№12 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:12) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Миллиард...на достройку...на достройку - миллиард..че,блеать, там вообще ничего не готово?

Нужно розетки сделать,стены покрасить,сделать в раздевалке фото дзюбы на шкафчике,вообщем там еще не на один миллиардик работ
Регистрация: 22.12.2016
№11 Написал: khmel Питер (Сегодня, 21:12) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Вор вора не обделит.Твари е....ые.Надеюсь он скоро сложится как карточный домик.
Регистрация: 12.08.2012
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:11) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
это просто пи3дец какой то


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 21:10) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
950 - это только премия Албина joy


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:10) #
  • +8
  •  (12)

Цитата: PanoV
Как это называется? Перешли в стадию ремонта?

Ты же вроде , якобы, в строительной теме.
Что тут не понятного? Акт ввода получили..Типо с авансом. Понятно, что админ ресурс подсобил, что бы никто не смеялся, или на куй жопы свои прикрывают.
Там еще работы дохрена из якобы мелочей.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 21:09) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
епаный стыд...
Регистрация: 20.08.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:09) #
  • +6
  •  (10)

Ну вот!
А то уже "отрапортовали". smile
Аккуратней нужно быть с высказываниями.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:08) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Миллиард...на достройку...на достройку - миллиард..че,блеать, там вообще ничего не готово?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Канада (Сегодня, 21:07) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
На достройку "Воровского"
........
Регистрация: 6.12.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 21:06) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Как это называется? Перешли в стадию ремонта?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: victorrr СПб (Сегодня, 21:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
laughing


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Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009
№1 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
astonished


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
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