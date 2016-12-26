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Вадим Тюльпанов: надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона в Петербурге

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, что стадион в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию только в конце марта.

- Полагаю, что сдать такое масштабное сооружение, как стадион, очень непросто, - начал Тюльпанов. - Знаю, что в Казани после строительства арены еще полгода возникали всякие "сюрпризы". Так что здесь, наверное, такая же ситуация. Мы болеем за свой город и свой стадион. Надеюсь, ФИФА примет этот стадион и на нем пройдут матчи Кубка конфедерации.

- Новый контракт с генподрядчиком "Метрострой" рассчитан еще на миллиард рублей. Сумма, на ваш взгляд, не астрономическая?

- На стадион уже и так много потратили - больше 40 миллиардов рублей. Надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона. Причем нужно сделать так, чтобы каждое помещение нового сооружения - каждый метр подтрибунного помещения сдавался в аренду, чтобы потихоньку возвращать деньги. Как раз сейчас я проезжаю мимо стадиона. Он очень красиво выглядит, подсвечен, думаю, все будет хорошо.

- А не допускаете, что 31 марта вылезет очередная проблема, на решение которой потребуется еще пару месяцев?

- Я склонен верить, что наш стадион многострадальный примет Кубок конфедераций.

- А действительно на установку системы безопасности и контроля доступа требуется почти миллиард рублей? Не многовато?

- Сложно оценивать. Я не специалист. Не готов ответить.

- Значит, с оптимизмом смотрите в будущее?

- Да.

- Однако над этим стадионом не смеется только ленивым. Вас это задевает?

- Да, стройка длится 10 лет. Конечно, меня это задевает. Но это очень масштабное сооружение. Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим. Очень сложно вводить такие арены в эксплутацию. Тем не менее, думаю, все будет нормально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Крестовский
Вчера, 22:33
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17
(4)
№17 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Реал»
rage
Они умудряются выбивать деньги миллиардами даже после официального "завершения" строительства.
Вот это уровень...
Регистрация: 26.09.2015
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:18) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
это строение не пройдёт сертификацию ФИФА и УЕФА !
Пока есть время переоборудуйте в тюрьму! И после смены власти.. когда то это же произойдёт! Посадите весь этот питерский клан.. который рассосался по всей России!
Есть же в Питере кунсткамера .. а это будет музей-тюрьма! Можно бальзамировать всех этих воровских чиновников .. пускай народ помнит.. этих жирных котов
П.с и икону уберите ..


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зенит,- всемирный гавно-клуб!(с) Роберт Мак
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как мило, бесстыжие господа! Между "окончанием строительства" и "сдачей в эксплуатацию" прекрасно умещаются новые миллиарды...

горите вы в аду!
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Todd
Всего-то Миллиардик. разве это много после 40 то. В конец уже обнаглели твари. На каменоломни всех к чертям.

Ордена, премии и благодарности от Президента уже заготовлены.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: Todd (Вчера, 23:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Всего-то Миллиардик. разве это много после 40 то. В конец уже обнаглели твари. На каменоломни всех к чертям.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№12 Написал: maikl.kulikov Ломоносов, Russia (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
краснощекому это как капля.притом деньги не его. наворовали конечно прилично
Регистрация: 4.03.2013
№11 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:21) #
  • -1
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Классное утверждение,думаю один миллиард...как будто один рубль-Питерское -Путинское -умозаключение.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№10 Написал: РОМАНЫЧ МОСКВА (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть сигнализацию поставят, а то , поле угонят
Регистрация: 11.06.2016
№9 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:05) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Skyline
вас бы всех сволочей в сибирь сослать.

Ты это..давай ка не засоряй Сибирь своими преступниками. И так всё у нас уволокли, а взамен воров ссылаете?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Васильчиков В. (Вчера, 23:02) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Skyline
вас бы всех сволочей в сибирь сослать. ублюдки

чё тебе плохого сибирь сделала ??... по моему они на своём месте...
Регистрация: 1.09.2016
№7 Написал: HNAPSSS СПб (Вчера, 22:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вопрос правильнее так:

"А не допускаете, что 31 марта вылезет очередная проблема, на решение которой потребуется еще пару МИЛЛИАРДОВ?"
Регистрация: 12.08.2009
№6 Написал: dav калининград (Вчера, 22:41) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
это что окончательный пи...ц жизни здесь? то есть в стране? к 2020 мы должны вставая с колен догнать анголу? 17 лет назад планы были обогнать португалию))))


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:37) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
вас бы всех сволочей в сибирь сослать. ублюдки


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:37) #
  • +5
  •  (7)

........всё божья роса..
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сложно оценивать. Я не специалист.

да уж...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: rooiwit (Вчера, 22:37) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зять легенды питерского зенита так сказал как будто миллиард уже не деньги у него
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:36) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего авторы допустили ошибку, пропустив НЕ перед словом "хватит",надо читать НЕ ХВАТИТ миллиарда....
Регистрация: 20.03.2014
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