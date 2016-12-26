Вадим Тюльпанов: надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона в Петербурге

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию, что стадион в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию только в конце марта.- Полагаю, что сдать такое масштабное сооружение, как стадион, очень непросто, - начал Тюльпанов. - Знаю, что в Казани после строительства арены еще полгода возникали всякие "сюрпризы". Так что здесь, наверное, такая же ситуация. Мы болеем за свой город и свой стадион. Надеюсь, ФИФА примет этот стадион и на нем пройдут матчи Кубка конфедерации.- На стадион уже и так много потратили - больше 40 миллиардов рублей. Надеюсь, еще одного миллиарда хватит на достройку стадиона. Причем нужно сделать так, чтобы каждое помещение нового сооружения - каждый метр подтрибунного помещения сдавался в аренду, чтобы потихоньку возвращать деньги. Как раз сейчас я проезжаю мимо стадиона. Он очень красиво выглядит, подсвечен, думаю, все будет хорошо.- Я склонен верить, что наш стадион многострадальный примет Кубок конфедераций.- Сложно оценивать. Я не специалист. Не готов ответить.- Да.- Да, стройка длится 10 лет. Конечно, меня это задевает. Но это очень масштабное сооружение. Мы даже сами порой не понимаем, какой грандиозный стадион возводим. Очень сложно вводить такие арены в эксплутацию. Тем не менее, думаю, все будет нормально.