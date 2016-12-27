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Алексей Сорокин: надеемся, что "Зенит-Арена" будет сдана в эксплуатацию в 2016 году
Оргкомитет "Россия-2018" надеется, что стадион в Санкт-Петербурге, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, будет сдан в эксплуатацию на этой неделе, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился - до Нового года, надеемся, сдадут. Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно", - цитирует Сорокина ТАСС.
"Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился - до Нового года, надеемся, сдадут. Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно", - цитирует Сорокина ТАСС.
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