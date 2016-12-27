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Алексей Сорокин: надеемся, что "Зенит-Арена" будет сдана в эксплуатацию в 2016 году

Оргкомитет "Россия-2018" надеется, что стадион в Санкт-Петербурге, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, будет сдан в эксплуатацию на этой неделе, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился - до Нового года, надеемся, сдадут. Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин Зенит-Арена
Сегодня, 16:46
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(1)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:10) #
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Вчера писали что надо то еще всего нечего денег миллиард и smiley точно сдадут!
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:59) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
скажите ему что сейчас 16й, а следующий 17й уже год будет) до нового года осталось 4 дня....

4 дня - вполне достаточное время, чтобы подписать все необходимые документы. И отчитаться - сдали, мол. Задание партии и правительства выполнили! smile А устранять недоделки потом можно хоть до весны, хоть до лета. wink
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: safonas (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (2)

скажите ему что сейчас 16й, а следующий 17й уже год будет) до нового года осталось 4 дня....


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (3)

Хорошее слово - НАДЕЖДА! blush
И имя замечательное.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Motostrel (Сегодня, 17:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
до Нового года, надеемся, сдадут. Время еще есть

да..., 9 лет строят и ща как за 4 дня соберутся и все доделают


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дайте федуну поработать!
Регистрация: 17.06.2009
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ты че, с Луны прилетел?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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