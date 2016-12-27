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ФИФА положительно оценивает подготовку России к проведению Кубка конфедераций

Нет ничего, что могло бы помешать успешному проведению в России Кубка конфедераций 2017 года, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"В целом пожаловаться не на что. Сложности в подготовке к турниру за 2016 год носили мелкий, рабочий характер. Глобальных вызовов не было и нет ничего такого, что могло бы помешать успешному проведению Кубка конфедераций.

Самый важный момент для оргкомитета в этом году - жеребьевка Кубка конфедераций. Мы уже получили письмо от ФИФА с высокой оценкой организации этого мероприятия, оно прошло на хорошем уровне. Вообще после каждого мероприятия мы получаем письма из ФИФА, и пока они все были хорошие.

По всем функциям продвигаемся очень ровно, все контракты, связанные с Кубком конфедераций, готовятся или заключены. У нас есть ясность с Минтрансом по бесплатному проезду, подготовлен большой транспортный план. Понятны все средства размещения, практически все подписаны: 11 гостиниц для команд и несколько для арбитров и официальных лиц. Готовим с Первым каналом церемонии открытия и закрытия - концепции уже есть, будем их детализировать в ближайшее время", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 17:02
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