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Бетонные работы на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершены на 95%
Бетонные работы на строительстве стадиона для чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге завершены на 95%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-застройщика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.
"За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95%. Оставшиеся 5% - это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идем с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идет сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы", - сказал Уфимцев.
"За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95%. Оставшиеся 5% - это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идем с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идет сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы", - сказал Уфимцев.
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