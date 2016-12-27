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Новый контракт по "Зенит-Арене" не уменьшит финансирование соцобъектов
Контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова не потребует перераспределения бюджетных средств в ущерб финансированию социальных объектов, сообщает комитет по строительству Петербурга.
Как сообщалось ранее, 20 декабря городское строительное ведомство и компания "Метрострой" заключили дополнительный контракт стоимостью около 952 миллионов рублей, связанный с сооружением новой спортивной арены. Срок его исполнения — 31 марта 2017 года.
"Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от 2 до 3 месяцев... Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется", - говорится в сообщении.
Как уточняет комитет по строительству Петербурга, необходимость заключения этого контракта обусловлена потребностью в интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения.
"Р-Спорт"
Как сообщалось ранее, 20 декабря городское строительное ведомство и компания "Метрострой" заключили дополнительный контракт стоимостью около 952 миллионов рублей, связанный с сооружением новой спортивной арены. Срок его исполнения — 31 марта 2017 года.
"Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от 2 до 3 месяцев... Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется", - говорится в сообщении.
Как уточняет комитет по строительству Петербурга, необходимость заключения этого контракта обусловлена потребностью в интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения.
"Р-Спорт"
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