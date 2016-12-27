Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Новый контракт по "Зенит-Арене" не уменьшит финансирование соцобъектов

Контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова не потребует перераспределения бюджетных средств в ущерб финансированию социальных объектов, сообщает комитет по строительству Петербурга.

Как сообщалось ранее, 20 декабря городское строительное ведомство и компания "Метрострой" заключили дополнительный контракт стоимостью около 952 миллионов рублей, связанный с сооружением новой спортивной арены. Срок его исполнения — 31 марта 2017 года.

"Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от 2 до 3 месяцев... Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется", - говорится в сообщении.

Как уточняет комитет по строительству Петербурга, необходимость заключения этого контракта обусловлена потребностью в интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения.

"Р-Спорт"
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 22:12
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: luiza-protopopova (Сегодня, 23:24) #
  • +2
  •  (2)

Спартаковский под ником - Ли Харви Освальд - побойся бога и не стыдно такое писать. Надоели вы уже по горло.
Регистрация: 20.08.2016
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот а все тут шумели-пенсионеры могут спать спокойно!
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 22:28) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все уже украдено до нас. Ничего не осталось у детдомов, что еще можно стырить


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.