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В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки

В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 в России Волка Забиваки. Их можно увидеть на ул. Гагарина и ул. Победы, на вентиляционных киосках самарского метрополитена, сообщает Welcome2018.com.

На улицах города также курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь вагонов трамвая. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.

В футбольной тематике оформлено более 100 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 100 красочных флагов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.

Кампания по украшению города продолжится и в 2017 году. В январе жители и гости города смогут увидеть новые баннеры с символикой и логотипом города-организатора турнира.
Сегодня, 18:36
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему ?
Почему ? Почему талисман ЧМ в России ВОЛК И ПОЧЕМУ ОН В ОЧКАХ ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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