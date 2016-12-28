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В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки
В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 в России Волка Забиваки. Их можно увидеть на ул. Гагарина и ул. Победы, на вентиляционных киосках самарского метрополитена, сообщает Welcome2018.com.
На улицах города также курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь вагонов трамвая. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.
В футбольной тематике оформлено более 100 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 100 красочных флагов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.
Кампания по украшению города продолжится и в 2017 году. В январе жители и гости города смогут увидеть новые баннеры с символикой и логотипом города-организатора турнира.
На улицах города также курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь вагонов трамвая. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.
В футбольной тематике оформлено более 100 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 100 красочных флагов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.
Кампания по украшению города продолжится и в 2017 году. В январе жители и гости города смогут увидеть новые баннеры с символикой и логотипом города-организатора турнира.
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