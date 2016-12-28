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Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный прокомментировал продление срока сдачи работ на стадионе "Крестовский" до 31 марта 2017 года.

"История строительства "Зенит-Арены" — это история российского госкапитализма. В принципе, довольно простое сооружение. Не типовое, конечно, но и не хрустальный мост на горе Эверест. Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз все брали «под личный контроль», меняли подрядчиков, мухлевали с контрактами. Вот наконец-то наметили окончательную дату сдачи и все равно не смогли сдать в срок, снова выделили миллиард. Комитет по строительству должен публично отчитаться и предоставить отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.

Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 миллиард рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение "Зенит-Арены" – это не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства.

Последний госконтракт был заключен незаконно, без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации. Так как никакого пожара, наводнения или чего бы то ни было еще в Санкт-Петербурге не было, получается, что жулики просто напросто нарушили закон. Тупость чиновников и коррупцию за чрезвычайную ситуацию закон не признает.

Все проблемы со стадионом "Зенит-Арена" получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались "своим" компаниям. Дальше деньги разворовывали, а «надежные компании» срывали сроки и просили еще денег. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начало отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию "кто больше откатит питерским чиновникам", то стадион давно был бы сдан", – написал Навальный на своем сайте.
Теги: Крестовский
Сегодня, 19:08
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12
(1)
№12 Написал: Орик СПб (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
Хоть Навальный и гнида, но реально преступно же. Спартак построил стадион, ЦСКА построил, Краснодар вобще супер стадион построил, а эти всё пилят.

Правильно, строили же клубы, а здесь чинуши.
Регистрация: 11.10.2012
№11 Написал: паравоз (Сегодня, 20:12) #
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вот его жаба душит! а в тюрьме макароны дают! laughing
Регистрация: 20.08.2016
№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хоть Навальный и гнида, но реально преступно же. Спартак построил стадион, ЦСКА построил, Краснодар вобще супер стадион построил, а эти всё пилят.
Регистрация: 10.10.2006
№9 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо сделать просто,исключить этот стадион из перечня стадионов ЧМ,с разрешения ФИФА и заявить Ахмат Арену,она уже готова или ЦСКА арену.
Регистрация: 2.04.2012
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
***, была-бы у него возможность, всю Россию продал-бы, тварь...
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 19:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Нет Лёха, а давай-ка лучше про освобождение Алеппо!!
Регистрация: 3.04.2016
№6 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Лёхе конечно завидно, такой распил, а он не при делах
Регистрация: 11.01.2009
№5 Написал: Korsar123 (Сегодня, 19:37) #
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Развал страны не за горами походу...Все чиновники за бугор валят
Регистрация: 10.06.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
пи.си сними фильм как десятилетиями строили и разворовывали выделенные деньги на этот объект.

Напиши, порадуй SHIGA, и ему подобных, им сразу полегчает, камень с сердца снимешь, а деньги вернуться в казну. А то жить SHIGA невмоготу, здоровье потерял, всё здоровье ушло на злобу к коррупционерам и на слёзы по спартаку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Падонак ! Лецемер ! Скока тибе заплатили американци? Подстилка гоСдепа!!!11

Кокое право ти имееш оскарб лять корупцыей нашых кристально чесных потреотов- гозслужоших ?

Ибо это нитаг иба Президент России ( гимн, прашу фсех фстать) нипозволил бы и паругал бы их за это.
Отакот !!!1111


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Алеша.. Браво! ( браво только за это высказывание. а так тебя и твою команду не поддерживаю )

пи.си сними фильм как десятилетиями строили и разворовывали выделенные деньги на этот объект..(было бы очень интересно и познавательно)
+забьешь осиный клин в царствие псевдо царя и его пидерской свиты ..

название я уже придумал.."как пилили апельсин"

и покажи всему миру!


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Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
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Леша, ну чего ты? Неужели эффективные менеджеры не стоят тех миллиардов? И как ты смеешь обзывать их "тупыми чиновниками"? Ведь чтобы прися к стадиону, это какие присоски надо!
Регистрация: 12.11.2007
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