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19:08
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (12)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (12)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно
Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный прокомментировал продление срока сдачи работ на стадионе "Крестовский" до 31 марта 2017 года.
"История строительства "Зенит-Арены" — это история российского госкапитализма. В принципе, довольно простое сооружение. Не типовое, конечно, но и не хрустальный мост на горе Эверест. Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз все брали «под личный контроль», меняли подрядчиков, мухлевали с контрактами. Вот наконец-то наметили окончательную дату сдачи и все равно не смогли сдать в срок, снова выделили миллиард. Комитет по строительству должен публично отчитаться и предоставить отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.
Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 миллиард рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение "Зенит-Арены" – это не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства.
Последний госконтракт был заключен незаконно, без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации. Так как никакого пожара, наводнения или чего бы то ни было еще в Санкт-Петербурге не было, получается, что жулики просто напросто нарушили закон. Тупость чиновников и коррупцию за чрезвычайную ситуацию закон не признает.
Все проблемы со стадионом "Зенит-Арена" получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались "своим" компаниям. Дальше деньги разворовывали, а «надежные компании» срывали сроки и просили еще денег. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начало отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию "кто больше откатит питерским чиновникам", то стадион давно был бы сдан", – написал Навальный на своем сайте.
"История строительства "Зенит-Арены" — это история российского госкапитализма. В принципе, довольно простое сооружение. Не типовое, конечно, но и не хрустальный мост на горе Эверест. Денег вбухали море, а потом и океан. Украли, понятно, полокеана. Каждый раз все брали «под личный контроль», меняли подрядчиков, мухлевали с контрактами. Вот наконец-то наметили окончательную дату сдачи и все равно не смогли сдать в срок, снова выделили миллиард. Комитет по строительству должен публично отчитаться и предоставить отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.
Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 миллиард рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение "Зенит-Арены" – это не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства.
Последний госконтракт был заключен незаконно, без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации. Так как никакого пожара, наводнения или чего бы то ни было еще в Санкт-Петербурге не было, получается, что жулики просто напросто нарушили закон. Тупость чиновников и коррупцию за чрезвычайную ситуацию закон не признает.
Все проблемы со стадионом "Зенит-Арена" получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались "своим" компаниям. Дальше деньги разворовывали, а «надежные компании» срывали сроки и просили еще денег. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начало отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию "кто больше откатит питерским чиновникам", то стадион давно был бы сдан", – написал Навальный на своем сайте.
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