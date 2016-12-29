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Виталий Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатацию
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге со вводом арены в эксплуатацию.
"Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием.
Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов", - цитирует Мутко ТАСС.
"Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием.
Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов", - цитирует Мутко ТАСС.
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