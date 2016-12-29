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Виталий Мутко поздравил строителей "Зенит-Арены" со вводом стадиона в эксплуатацию

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге со вводом арены в эксплуатацию.

"Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием.

Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Зенит-Арена
Сегодня, 17:06
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(2)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:55) #
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А что больше воровать нечего? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
а следственный комитет подтягивать..

Построенный на похищеные из бюджета деньги стадион нынче принадлежит Зинке. Сложно сказать, кто украл госсобственность - тут нужен очень большой следственный комитет!!! laughing


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
в этой стране( не путать с Родиной) все через жопу!
с начало строим без проекта, а потом по суду получаем разрешение на строительство и вводим в эксплуатацию!
а дальше трава не расти .


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..
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здесь не поздравлять надо , а следственный комитет подтягивать...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Когда с этим супер проектом что то случится , а случится 100 процентов , господин Мудко . стрелки передвинет на кого угодно... и на строителей в том числе.

Этот тип,когда запахнет жареным,разоблачителем будет лучше родченкова.К бабке не ходи.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:15) #
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Когда с этим супер проектом что то случится , а случится 100 процентов , господин Мудко . стрелки передвинет на кого угодно... и на строителей в том числе.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лярда два в долларах на радость...Радуйтесь,чухонцы.
Регистрация: 9.08.2015
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