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Никита Симонян: сомнений во вводе "Зенит-Арены" в эксплуатацию в 2016 году не было

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что сомнений в том, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию в срок, не было.

"Можно это все описать двумя словами: "Слава Богу!". Я был уверен, что достроят, не исключаю, что кое-кто из руководителей по строительству получил хорошее внушение. Разумеется, были брошены все силы и средства, так что сомнений, когда сдадут в эксплуатацию, не было. Остается только радоваться этому событию, так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян Зенит-Арена
Сегодня, 17:14
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(1)
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Найти бы ввод... smile
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:20) #
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  •  (2)

Был Спартаковец, А стал чиновником , при чём плохим, без грамотным ,держащимся за своё место, ни чего не решающим, просто денег мало у внуков или правнуков- мужики СПАРТАКОВЦЫ - которые с ним играли и знали его -которые ещё здравствуют с ним не общаются и не дружат с ним.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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