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Никита Симонян: сомнений во вводе "Зенит-Арены" в эксплуатацию в 2016 году не было
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что сомнений в том, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию в срок, не было.
"Можно это все описать двумя словами: "Слава Богу!". Я был уверен, что достроят, не исключаю, что кое-кто из руководителей по строительству получил хорошее внушение. Разумеется, были брошены все силы и средства, так что сомнений, когда сдадут в эксплуатацию, не было. Остается только радоваться этому событию, так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс", - цитирует Симоняна ТАСС.
"Можно это все описать двумя словами: "Слава Богу!". Я был уверен, что достроят, не исключаю, что кое-кто из руководителей по строительству получил хорошее внушение. Разумеется, были брошены все силы и средства, так что сомнений, когда сдадут в эксплуатацию, не было. Остается только радоваться этому событию, так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс", - цитирует Симоняна ТАСС.
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