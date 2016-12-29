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Первый матч на стадионе "Зенит-Арена" может пройти в конце марта - начале апреля

Первый матч на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, строящемся к чемпионату мира 2018 года в России, можно провести в конце марта - начале апреля 2017 года, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

"Сейчас поле "спит". Учитывая его агротехнические особенности, первый матч можно будет провести в конце марта - начале апреля", - цитирует Албина ТАСС.

Как добавил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, городу также поступили предложения провести здесь хоккейный матч и мотошоу, но решение по первому мероприятию на этой арене будет принято позже.

Ранее стало известно, что разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Зенит-Арена" подписано.
Теги: Зенит-Арена Албин
Сегодня, 17:37
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чемпионат России по прыжкам на батуте?
Регистрация: 9.08.2015
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