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Алексей Сорокин: Россия выполнила обязательства, достроив "Зенит-Арену"
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что российская сторона полностью выполнила взятые на себя обязательства, завершив строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге до конца 2016 года.
"Сегодня было получено разрешение о вводе в эксплуатацию стадиона. Можно сказать точно, что взятые на себя обязательства российская сторона выполнила, сдав стадион в декабре. Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.
Уже в январе оргкомитет будет проводить определенные работы по подготовке арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира, какие-то работы уже будут выполняться. В частности, много работ, связанных с бродкастингом. Это – первые работы на всех стадионах. Потому что объем инженерных работ большой, требования серьезные. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира одновременно действует более 30 камер, есть повышенные требования к формату вещания и так далее. Расширение зоны СМИ и так далее", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Сегодня было получено разрешение о вводе в эксплуатацию стадиона. Можно сказать точно, что взятые на себя обязательства российская сторона выполнила, сдав стадион в декабре. Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.
Уже в январе оргкомитет будет проводить определенные работы по подготовке арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира, какие-то работы уже будут выполняться. В частности, много работ, связанных с бродкастингом. Это – первые работы на всех стадионах. Потому что объем инженерных работ большой, требования серьезные. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира одновременно действует более 30 камер, есть повышенные требования к формату вещания и так далее. Расширение зоны СМИ и так далее", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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