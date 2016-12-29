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Алексей Сорокин: Россия выполнила обязательства, достроив "Зенит-Арену"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что российская сторона полностью выполнила взятые на себя обязательства, завершив строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге до конца 2016 года.

"Сегодня было получено разрешение о вводе в эксплуатацию стадиона. Можно сказать точно, что взятые на себя обязательства российская сторона выполнила, сдав стадион в декабре. Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.

Уже в январе оргкомитет будет проводить определенные работы по подготовке арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира, какие-то работы уже будут выполняться. В частности, много работ, связанных с бродкастингом. Это – первые работы на всех стадионах. Потому что объем инженерных работ большой, требования серьезные. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира одновременно действует более 30 камер, есть повышенные требования к формату вещания и так далее. Расширение зоны СМИ и так далее", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин Зенит-Арена
Сегодня, 17:50
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8
(0)
№8 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то мне подсказывает, что если бы не чм, то еще года 3 - 4 пилили бы бабло, хотя потом еще можно будет реконструкцию замутить.

Ладно, надеюсь хотя бы цены вменяемые будут, а то строить большой стадик, чтобы потом ходило по 15к это плохая затея.
Регистрация: 7.06.2007
№7 Написал: Amirovich (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
*** ВЕЧНО НЕДВОЛЬНЫЕ ВАЛИТЕ В ХОХЛЯНДИЮ И ТАМ *** СКОЧИТЕ ОТ СВОЕЙ ЗАВИСТИ .
Регистрация: 28.02.2015
№6 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:15) #
  • -2
  •  (2)

За такие деньги,постройки стадиона , Вас нужно поставить , каждого в музей модам ТЮССО-ЧТОБ ГОРДИЛИСЬ ВАМИ И НЕ ЗАБЫВАЛИ ВАШИ СЛАВНЫЕ ФАМИЛИИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (1)

Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.

Я так понял, что теперь нужно песочек насыпать там, где должно быть футбольное поле, чтобы хотя бы команды строителей могли там играть в футбол laughing
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ограбили 3-4 города,в которых за такие бабки можно было построить стадионы.
Регистрация: 16.03.2013
№3 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 18:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы! гордиться вами)))
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Всех чухонцев и их прихвостней в аут.Флажок вам вне игры.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (5)

Так же как Сабакин построил Московское Метро , а потом реконструкция -Люди плюются от Вашего управления.Ждите 2017 год, все Питерские управленцы... Вы за себя решили что очень умные, это не так ,Посмотрите.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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