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Вячеслав Колосков: окончательная ясность о готовности "Зенит-Арены" настанет весной
Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков заявил, что окончательная ясность о готовности "Зенит-Арены" в Санкт-Петербурге настанет весной 2017 года.
Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.
"Документацию приняли, но это не значит, что он (стадион) готов для проведения игр. Никаких эмоций у меня это не вызывает. Открытие только весной и окончательные выводы о его готовности можно сделать только после проведения нескольких матчей. В любом случае, это (завершение строительства) радует, но это не всеобъемлющая радость, потому что вокруг стадиона было много скандалов, коррупции и воровства, но в любом случае - это хороший подарок в конце уходящего года", - цитирует Колоскова ТАСС.
Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.
"Документацию приняли, но это не значит, что он (стадион) готов для проведения игр. Никаких эмоций у меня это не вызывает. Открытие только весной и окончательные выводы о его готовности можно сделать только после проведения нескольких матчей. В любом случае, это (завершение строительства) радует, но это не всеобъемлющая радость, потому что вокруг стадиона было много скандалов, коррупции и воровства, но в любом случае - это хороший подарок в конце уходящего года", - цитирует Колоскова ТАСС.
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