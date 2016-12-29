Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Колосков: окончательная ясность о готовности "Зенит-Арены" настанет весной

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков заявил, что окончательная ясность о готовности "Зенит-Арены" в Санкт-Петербурге настанет весной 2017 года.

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.

"Документацию приняли, но это не значит, что он (стадион) готов для проведения игр. Никаких эмоций у меня это не вызывает. Открытие только весной и окончательные выводы о его готовности можно сделать только после проведения нескольких матчей. В любом случае, это (завершение строительства) радует, но это не всеобъемлющая радость, потому что вокруг стадиона было много скандалов, коррупции и воровства, но в любом случае - это хороший подарок в конце уходящего года", - цитирует Колоскова ТАСС.
Теги: Колосков Зенит-Арена
Сегодня, 18:49
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: yakov.avramovscky (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (1)

Хулахвный позор страны и Путина.

зАЧЕМ СТОДЬКО ЧИНОВНИКОВ.,
Регистрация: 17.12.2016
№1 Написал: sp-m2012 Н.Новгород (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
АА еще был случай
* В Подмосковье на даче знаменитого футбольного тренера Валерия Газзаева трое молодых людей стреляли по мишеням из охотничьего ружья. Одна из пуль случайно прошила забор и угодила в проходившего мимо человека, уроженца Молдавии. Тот скончался. По делу проходил младший сын Газзаева Аслан. Но после вмешательства папы дело замяли.
Регистрация: 5.03.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.