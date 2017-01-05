Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан к концу января

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что сдача стадиона "Фишт" в Сочи должна состояться до конца января 2017 года.

"В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций — три игры группового раунда и один полуфинал. В 2018 году — матч уровня до 1/4 финала чемпионата мира. Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта, завершаются переговоры с одной из зарубежных команд", — приводит слова Колобкова "Интерфакс".
Сегодня, 19:08
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (0)

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
Регистрация: 5.01.2017
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.