Президент азиатской конфедерации: буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Шейх Салман, президент Азиатской футбольной конфедерации, высказался в пользу того, чтобы Англия приняла ЧМ-2030.«Буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030. Я уверен, что британцы получат широкую поддержку и от других конфедераций. Англия – страна, которая отлично оснащена для того, чтобы принять мундиаль.Но для британцев в первую очередь важно получить поддержку своей конфедерации, ведь тогда их заявка будет единственной, поданной от членов УЕФА. Англии нет смысла разворачивать кампанию, если голоса европейских стран разделятся, как это бывало в прошлом», – дал комментарии функционер.Ранее сообщалось, что Уругвай и Аргентина намерены подать совместную заявку на проведение турнира.