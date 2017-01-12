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Президент азиатской конфедерации: буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030

Шейх Салман, президент Азиатской футбольной конфедерации, высказался в пользу того, чтобы Англия приняла ЧМ-2030.

«Буду рад, если Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030. Я уверен, что британцы получат широкую поддержку и от других конфедераций. Англия – страна, которая отлично оснащена для того, чтобы принять мундиаль.

Но для британцев в первую очередь важно получить поддержку своей конфедерации, ведь тогда их заявка будет единственной, поданной от членов УЕФА. Англии нет смысла разворачивать кампанию, если голоса европейских стран разделятся, как это бывало в прошлом», – дал комментарии функционер.

Ранее сообщалось, что Уругвай и Аргентина намерены подать совместную заявку на проведение турнира.

Sports.ru
Сегодня, 17:46
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№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тьфу на них!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Ростов»
А её отстранят из-за допинга ! smirk
Регистрация: 23.09.2016
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