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Экс-глава WADA: если страны откажутся от участия на ЧМ-2018 из-за допинг-скандалов, Россию могут лишить турнира

Нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира, заявил агентству "Р-Спорт" экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

"Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка", - сказал Паунд по телефону.
Сегодня, 19:07
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№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Алания»
Завтра сборная Украины объявит, что они прекращают отборочные игры, в знак протеста против России... smirk
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (1)

Вот по этому ты ЭКС.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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