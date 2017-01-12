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Вячеслав Колосков: допинг - внешняя зацепка, а бойкот ЧМ-2018 может быть по политическим причинам

Теоретически бойкот чемпионата мира по футболу в России исключать нельзя, кто-то может поддаться эмоциям, заявил "Р-Спорт" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.

"Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs - это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам", - сказал Колосков.

"ФИФА - очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ - ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА", - сказал Колосков.

"Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: "Не твое это дело, надо своими делами заниматься". Оснований для бойкота нет. Допинг футболистов вообще не касается. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет", - продолжил Колосков.
Теги: Колосков ФИФА
Сегодня, 20:05
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№4 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
В 1973 году(если не ошибаюсь) сборная СССР отказалась играть со сборной Чили на стадионе в Сантьяго. В итоге нам было защитано поражение, хотелось бы что бы правила не изменились. Финал Россия-Китай(Индия, ЮАР, Венесуэла, Чили, Никарагуа, Катар, Иран), но лучше Бразилия или Аргентина. Даже если проиграем, ой о чем это я, в общем я за правила. Долой толерастов и других пи.....сов. Но к сожалению - мы живём в другом мире.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:47) #
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Цитата: Босх
У них сходняк будет весной.
Шибануть туда пару крылатых ракет и всё

Бойкот ЧМ будет покруче немецкой провокации "Глейвицкий инцидент".
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
Надо уничтожить Бильдербергский клуб. У них сходняк будет весной.
Шибануть туда пару крылатых ракет и всё. Надоели уже,воду мутить.
Воевать так воевать.


Сёма, а как же
Цитата: Босх
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся?


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Ростов»
Надо уничтожить Бильдербергский клуб. У них сходняк будет весной.
Шибануть туда пару крылатых ракет и всё. Надоели уже,воду мутить.
Воевать так воевать.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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