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Вячеслав Колосков: допинг - внешняя зацепка, а бойкот ЧМ-2018 может быть по политическим причинам
Теоретически бойкот чемпионата мира по футболу в России исключать нельзя, кто-то может поддаться эмоциям, заявил "Р-Спорт" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.
"Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs - это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам", - сказал Колосков.
"ФИФА - очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ - ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА", - сказал Колосков.
"Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: "Не твое это дело, надо своими делами заниматься". Оснований для бойкота нет. Допинг футболистов вообще не касается. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет", - продолжил Колосков.
Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.
"Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs - это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам", - сказал Колосков.
"ФИФА - очень серьезная организация, предусмотрены санкции. Если команда прошла отборочный цикл и решила бойкотировать ЧМ - ей грозят серьезные санкции, вплоть до исключения из ФИФА", - сказал Колосков.
"Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: "Не твое это дело, надо своими делами заниматься". Оснований для бойкота нет. Допинг футболистов вообще не касается. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет", - продолжил Колосков.
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