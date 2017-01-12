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Криштиану Роналду: Португалия хочет выиграть Кубок конфедераций — 2017

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил надежду на победу в Кубке конфедераций — 2017, в котором португальцы примут участие на правах чемпионов Европы.

«Португалия впервые поборется за Кубок конфедераций. Это будет здорово и останется в нашем резюме. Мы мечтаем выиграть этот турнир, но понимаем, что будет сложно, ведь там сыграет много выдающихся команд. Впрочем, в футболе возможно все», — передает слова игрока официальный сайт ФИФА.

Турнир пройдет в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве с 17 июня по 2 июля. Помимо Португалии, в нем примут участие Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и победитель Кубка Африки — 2017. Португальцы сыграют в одной группе с Россией, Новой Зеландией и Мексикой.

Газета.ru
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 21:50
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