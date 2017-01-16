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Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018

Усиленные меры безопасности будут введены в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года, говорится в проекте указа президента России, опубликованном на интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

"Ввести в субъектах Российской Федерации, в которых проводятся мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций 2017 года с 1 июня по 12 июля 2017 г., а также при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года с 25 мая по 25 июля 2018 года", - говорится в проекте указа.

В рамках усиленных мер безопасности межведомственным оперативным штабом будет утвержден перечень контролируемых зон и границы запретных зон.

В проекте указа отмечается, что с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года будут введены запреты на использование летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. "Министерству транспорта России до 1 мая 2017 по согласованию с оперативным штабом установить запретные зоны и зоны ограничения полетов летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, в воздушном пространстве над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, а также определить случаи использования воздушного пространства в указанных зонах, при которых вводимые ограничения не применяются", - говорится в документе.
Сегодня, 18:23
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