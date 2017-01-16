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Сборная России может провести сбор в Европе перед Кубком конфедераций
Сборная России проведет тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций, предположительно, в одной из европейских стран, сообщил пресс-атташе РФС и сборной России Игорь Владимиров.
"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причем не только к Кубку Конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдет в мае-июне, предварительно, в одной из европейских стран. Думаю, что в ближайшее время с этим вопросом мы тоже окончательно определимся. Планируется, что в июне в преддверии Кубка Конфедераций сборная России проведет две контрольные встречи", - цитирует Владимирова ТАСС.
"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предоставил руководству РФС программу подготовки, причем не только к Кубку Конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. В декабре он уже непосредственно просматривал несколько вариантов мест проживания и тренировок для сбора, который пройдет в мае-июне, предварительно, в одной из европейских стран. Думаю, что в ближайшее время с этим вопросом мы тоже окончательно определимся. Планируется, что в июне в преддверии Кубка Конфедераций сборная России проведет две контрольные встречи", - цитирует Владимирова ТАСС.
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