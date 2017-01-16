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В Мадриде пройдет презентация маршрутов и программ для гостей ЧМ-2018

Офис Visit Russia представит в Мадриде туристические возможности городов России, принимающих Кубок конфедераций 2017 и ЧМ-2018, информирует официальный сайт министерства культуры РФ.

С 18 по 22 января 2017 года выставочный центр Ifema Feria de Madrid примет одну из крупнейших международных туристических выставок FITUR. Участие в ней России включено в программу мероприятий, приуроченных к перекрестному Году туризма двух стран. На стенде (№ Е09, павильон 4) будет представлена актуальная информация о российском турпродукте, в том числе маршруты, разработанных специально для гостей Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира 2018.

Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России. Кроме того, в рамках работы стенда пройдут презентации межрегиональных маршрутов: "Серебряное ожерелье России", "Золотое кольцо", "Великий шелковый путь", "Великий чайный путь".
Сегодня, 19:14
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