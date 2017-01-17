Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Набор волонтеров на ЧМ-2018 установил новый рекорд Чемпионатов мира

Кампания по набору волонтеров Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 стала одной из самых масштабных в истории волонтерского движения и побила рекорд Чемпионатов мира по футболу по числу поданных заявок от кандидатов, сообщает официальный сайт ФИФА.

С 1 июня по 30 декабря 2016 года, когда набор был завершен, желание стать волонтерами Оргкомитета "Россия-2018" выразили около 177 000 человек. Предыдущий рекорд, установленный на Чемпионате мира-2014 в Бразилии (тогда волонтерами захотел стать 152 101 человек), превзойден почти на 25 000 заявок.
Сегодня, 20:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.