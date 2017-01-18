Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Сорокин: оргкомитет Кубка конфедераций доволен уровнем продаж билетов на турнир

Оргкомитет "Россия-2018" доволен уровнем продаж билетов на Кубок конфедераций 2017 года, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Завтра в 14:00 закончится подача заявок на Кубок конфедераций. Уровень продаж билетов нас вполне устраивает. В марте уже начнется вторая волна продаж.

Процент заявок от иностранных болельщиков невысок. Но это особенность турнира, на чемпионате мира будет гораздо больше", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 22:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.