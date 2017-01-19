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Хави Гарсия: Россия на высоком уровне проведет чемпионат мира
Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия считает, что чемпионат мира 2018 года в России будет проведен на высочайшем уровне.
"Я уверен, что Россия на высоком уровне сможет провести и Кубок конфедераций, и чемпионат мира. Посмотреть на такие турниры выдается немного возможностей, но у меня она, скорее всего, будет, я этим воспользуюсь. Друзья часто интересуются, как мы живем в России. Люди в Испании зачастую знают о России только то, что тут холодно. Я постоянно говорю друзьям, что Санкт-Петербург - прекрасный город, в котором есть все для комфортной жизни, жить тут одно удовольствие. Как правило, мои слова удивляют людей, но у них появляется желание приехать сюда и посмотреть на все своими глазами. Единственное, к чему я не могу привыкнуть в России, - это количество одежды, которое нужно надевать на себя, когда выходишь на улицу зимой", - цитирует Гарсию ТАСС.
"Я уверен, что Россия на высоком уровне сможет провести и Кубок конфедераций, и чемпионат мира. Посмотреть на такие турниры выдается немного возможностей, но у меня она, скорее всего, будет, я этим воспользуюсь. Друзья часто интересуются, как мы живем в России. Люди в Испании зачастую знают о России только то, что тут холодно. Я постоянно говорю друзьям, что Санкт-Петербург - прекрасный город, в котором есть все для комфортной жизни, жить тут одно удовольствие. Как правило, мои слова удивляют людей, но у них появляется желание приехать сюда и посмотреть на все своими глазами. Единственное, к чему я не могу привыкнуть в России, - это количество одежды, которое нужно надевать на себя, когда выходишь на улицу зимой", - цитирует Гарсию ТАСС.
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