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Вячеслав Колосков: логотип Петербурга для Евро-2020 соответствует духу и концепции УЕФА

Логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей чемпионата Европы 2020 года получился хорошим, и он соответствует единой концепции для всех, заявил "Р-Спорт" почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

"В Санкт-Петербурге есть еще более колоритные места, но здесь одна идея была для всей Европы – объединить людей. Ничто так не объединяет, по мысли организаторов, как мосты, которые соединяют, объединяют людей и культуры. Так что эта эмблема в полной мере соответствует и духу, и мысли концепции УЕФА. Эмблема получилась хорошей, - сказал Колосков. – А то, что мост разведен, тут уже специфика Санкт-Петербурга. Это город, где есть разводные мосты. Тут как раз хорошо, что на эмблеме этот факт обозначили".
Теги: Колосков
Сегодня, 21:34
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