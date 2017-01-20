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На "Лужниках" окончен монтаж прожекторов
На стадионе "Лужники", который примет матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года в России, завершен монтаж прожекторов, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Как рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, завершен монтаж всех 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий.
"Международная федерация футбола (ФИФА) предъявляет крайне строгие требования к спортивному освещению стадионов, принимающих матчи чемпионата мира 2018 года, - сказал Бочкарев. - Так, минимальная освещенность должна быть не ниже, чем две тысячи люксов. На стадионе необходимо предусмотреть несколько режимов работы спортивного света, например, это соревнования профессионалов международного уровня, тренировки профессионалов, дежурный режим и другие".
Помимо прожекторов, система включает специальные электронные пускорегулирующие аппараты. Их применяют для минимизации пульсации света, которая не видна человеческому глазу, но заметна при съемке камерами высокого разрешения. Пускорегулирующие аппараты позволят избежать моргающей картинки и обеспечат высокое качество телевизионных трансляций.
Кроме того, для высококачественного спортивного света необходима сложная система энергоснабжения. Она состоит из источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок и не менее двух независимых трансформаторных подстанций. В настоящее время рабочие монтируют эти устройства на стадионе.
Как рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, завершен монтаж всех 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий.
"Международная федерация футбола (ФИФА) предъявляет крайне строгие требования к спортивному освещению стадионов, принимающих матчи чемпионата мира 2018 года, - сказал Бочкарев. - Так, минимальная освещенность должна быть не ниже, чем две тысячи люксов. На стадионе необходимо предусмотреть несколько режимов работы спортивного света, например, это соревнования профессионалов международного уровня, тренировки профессионалов, дежурный режим и другие".
Помимо прожекторов, система включает специальные электронные пускорегулирующие аппараты. Их применяют для минимизации пульсации света, которая не видна человеческому глазу, но заметна при съемке камерами высокого разрешения. Пускорегулирующие аппараты позволят избежать моргающей картинки и обеспечат высокое качество телевизионных трансляций.
Кроме того, для высококачественного спортивного света необходима сложная система энергоснабжения. Она состоит из источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок и не менее двух независимых трансформаторных подстанций. В настоящее время рабочие монтируют эти устройства на стадионе.
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