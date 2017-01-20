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В нижегородском аэропорту Стригино к ЧМ-2018 открылся туристско-информационный центр

В нижегородском аэропорту Стригино в рамках подготовки к Чемпионату мира в России открылся туристско-информационный центр (ТИЦ). Об этом сообщили Welcome2018.com в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Стригино - это воздушные ворота Нижнего Новгорода. Именно с них начинается знакомство с городом, поэтому появление стойки туристско-информационного центра в здании нового терминала было логичным. Мы заинтересованы в расширении сервисов, которые помогут туристам чувствовать себя комфортно в Нижнем Новгороде", - сказал исполнительный директор аэропорта Денис Букин.

В центре можно узнать о туристических маршрутах региона, интересных местах, памятниках истории и культуры, природных достопримечательностях, а также о наиболее значимых событиях города и области.
Сегодня, 18:42
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