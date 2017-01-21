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Стадион "Фишт" в Сочи будет сдан в первой декаде февраля

Стадион "Фишт" в Сочи, который реконструируется к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года будет сдан в эксплуатацию в первой декаде февраля.

"Стадион в Сочи будет сдан в первой декаде февраля, это 100 процентов. Там сейчас идут работы, связанные с доделкой временных трибун, информационных систем, коммуникаций. Ведутся работы по инженерной оснащенности", - передает ТАСС слова вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко.
Сегодня, 18:33
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№1 Написал: скептик (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Кому он нах нужен
Регистрация: 26.11.2016
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