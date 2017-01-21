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Михаил Галактионов: сроки и количество команд на Мемориале Гранаткина необходимо менять

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов заявил, что формат турнира Мемориал Гранаткина необходимо корректировать.

"Из-за большого количества участников турнир получается очень длинным. Кроме того, клубы опасаются, что сразу после отпуска игроки могут получить травму. Сроки и количество команд необходимо корректировать", - приводит его слова ТАСС.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 23:20
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