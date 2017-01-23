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ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в Кремле

ФИФА подтвердила, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2018 года пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

"ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Сегодня, 21:14
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№1 Написал: Karl XII (Сегодня, 21:19) #
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А почему не в Екатеринбурге? Чем опорный Край Державы хуже филиала Душанбе?
Регистрация: 11.01.2017
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