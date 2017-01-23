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Виталий Мутко: стадион "Лужники" будет введен в эксплуатацию в 2017 году

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что стадион "Лужники" будет введен в эксплуатацию в 2017 году. По словам вице-премьера правительства РФ, помимо "Лужников" еще семь арен будут готовы к проведению соревнований в декабре этого года.

"Стадион "Лужники" мы планируем в этом году ввести, а оставшиеся семь стадионов – в конце года, в декабре. В мае засеем все газоны стадионов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Лужники
Вчера, 22:27
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