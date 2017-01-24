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Во время ЧМ-2018 нагрузка на транспорт Москвы вырастет на 150 тысяч поездок в день
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов ответил на вопрос о дополнительной нагрузке в связи с Кубком конфедераций и ЧМ-2018.
"Мы рассчитываем успешно провести в 2017 году Кубок конфедераций и готовимся к чемпионату мира. У нас готов детальный организационный план к чемпионату мира — кто куда едет, где кто разместится… Я не раз встречался с представителями ФИФА, их всё устраивает.
Если у болельщика есть билет на матч, проходящий в этот день, то проезд на городском транспорте будет для него бесплатным. Таково было требование ФИФА. По нашим подсчётам, во время чемпионата мира мы дополнительно получим на городском транспорте 150 тыс. поездок. Учитывая, что в целом за день совершается 18 млн поездок, то такая прибавка — практически ничего. Каких-то проблем с передвижением спортсменов, болельщиков, волонтёров и так далее мы не ожидаем, тем более что в Москве появится ещё больше выделенных полос.
Кроме того, мы сделаем специальную навигационную карту, на которой будут указаны все стадионы и другие точки притяжения. Информация везде будет дублироваться на английском языке, включая наши официальные мобильные приложения", - цитирует Ликсутова "Чемпионат.сом".
"Мы рассчитываем успешно провести в 2017 году Кубок конфедераций и готовимся к чемпионату мира. У нас готов детальный организационный план к чемпионату мира — кто куда едет, где кто разместится… Я не раз встречался с представителями ФИФА, их всё устраивает.
Если у болельщика есть билет на матч, проходящий в этот день, то проезд на городском транспорте будет для него бесплатным. Таково было требование ФИФА. По нашим подсчётам, во время чемпионата мира мы дополнительно получим на городском транспорте 150 тыс. поездок. Учитывая, что в целом за день совершается 18 млн поездок, то такая прибавка — практически ничего. Каких-то проблем с передвижением спортсменов, болельщиков, волонтёров и так далее мы не ожидаем, тем более что в Москве появится ещё больше выделенных полос.
Кроме того, мы сделаем специальную навигационную карту, на которой будут указаны все стадионы и другие точки притяжения. Информация везде будет дублироваться на английском языке, включая наши официальные мобильные приложения", - цитирует Ликсутова "Чемпионат.сом".
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