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Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов"

24 января строящийся к чемпионату мира-2018 новый аэропорт города Ростов-на-Дону получил официальное название "Платов", сообщает Sportbox.

Свое название новая воздушная гавань города получила в честь атамана Донского казачьего войска Матвея Ивановича Платова.

"Аэропорт "Платов", наверное, наиболее знаковый транспортный объект, который строится к ЧМ-2018. Это первый в истории современной России аэропортовый комплекс, который строится с нуля в чистом поле. Это будет абсолютно новый транспортный узел международного уровня, обеспечивающий стыковку рейсов между странами Азии, СНГ и Европы", - сказал Генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков.
Теги: Мещеряков
Вчера, 23:19
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:32) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо!
Регистрация: 23.08.2016
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