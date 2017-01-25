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Виталий Мутко: оргкомитет ЧМ-2018 удовлетворен работой в Нижнем Новгороде

Оргкомитет "Россия-2018" остался доволен ходом подготовки стадиона в Нижнем Новгороде к чемпионату мира, работы идут по графику. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Нижний Новгород является важным городом в концепции турнира, здесь пройдет один из четвертьфиналов/ Программа подготовки региона большая. В целом мы удовлетворены работой, но, как и всегда в больших проектах, есть небольшие отставания по некоторым объектам. Мы удовлетворены ходом подготовки/

Этот год определяющий для города в подготовке. Отставания по аэропорту и стадиону совсем незначительные, они будут решены. Первый матч на арене в Нижнем Новгороде должен пройти в апреле 2018 года. Дали поручение провести как минимум три тестовых мероприятия", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 17:07
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(1)
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Nickolas
Сучонок,из-за тебя лишат проведения вообще.

Сучонок его хозяин - он всего лишь посучонок
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Nickolas (Сегодня, 17:59) #
  • -2
  •  (2)

Сучонок,из-за тебя лишат проведения вообще...
Регистрация: 6.08.2016
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