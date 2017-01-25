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Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале

Вице-премьер правительства Российской Федерации по вопросам спорта Виталий Мутко оценил подготовку регионов России к проведению чемпионата мира — 2018.

"В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая. Безусловно, есть отставания по ряду объектов.

Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку конфедераций).

Что касается стадиона "Зенит-Арена", то объект получил свидетельство о вводе в эксплуатацию; по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаем ФИФА.

Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погруженные в проект, справятся с поставленной задачей", — передает слова Мутко "Федерал пресс".
Теги: Мутко Зенит-Арена
Сегодня, 21:27
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№9 Написал: скальп (Сегодня, 22:18) #
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Цитата: Kolpino2
Бабушек обносят в Магните, а дедушек - на Лукойле. На стадионе внучеков.

Спартак частный клуб,один из немногих в стране,который полностью себя обеспечивает,а вы пиявки которые присосались к гос кормушке,введут запрет на финансирование гос компаний и будите опять на пустыре в ФНЛ играть
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:10) #
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Цитата: скальп
ворье питерское,всех бабушек обнесли

Бабушек обносят в Магните, а дедушек - на Лукойле. На стадионе внучеков.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Химки»


Регистрация: 9.09.2013
№6 Написал: скальп (Сегодня, 22:01) #
  • -4
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ворье питерское,всех бабушек обнесли
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 21:56) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Где и когда мудко так много говорил о сдаче стадика?
"Сдадим газон" - 5 млрд., туалет (один на всех)- 5 млрд., мусорные баки - 5 шт. (на каждого по 0,001 бака на бомжа, присутствующего на стадионе) и тд.
МИНИСТР *** СПОРТА!
Регистрация: 7.06.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:51) #
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Не пружинь, Виталя - подстригай траву
Выдвижное поле - я зову, зову....
Раздвижная крыша - прям на головой
Мы забьем трибуны - словно на убой....
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 21:47) #
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можно и сейчас сдать, потом лярдом 5-10 ещё на реконструкцию
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Критичиских отставаний нет,зато есть Неебические растраты!!!везде,не только в питере.Щнаю за калининград,там тоже смета в разы выросла!!!
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:34) #
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online

В самый раз. И сразу можно на поляне провести ретро матч хоккейного СКА с тем же Спартаком -например.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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