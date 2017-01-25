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Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале
Вице-премьер правительства Российской Федерации по вопросам спорта Виталий Мутко оценил подготовку регионов России к проведению чемпионата мира — 2018.
"В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая. Безусловно, есть отставания по ряду объектов.
Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку конфедераций).
Что касается стадиона "Зенит-Арена", то объект получил свидетельство о вводе в эксплуатацию; по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаем ФИФА.
Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погруженные в проект, справятся с поставленной задачей", — передает слова Мутко "Федерал пресс".
"В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая. Безусловно, есть отставания по ряду объектов.
Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку конфедераций).
Что касается стадиона "Зенит-Арена", то объект получил свидетельство о вводе в эксплуатацию; по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаем ФИФА.
Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погруженные в проект, справятся с поставленной задачей", — передает слова Мутко "Федерал пресс".
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