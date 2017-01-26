Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срока
Срок сдачи строящегося в Ростове-на-Дону стадиона к чемпионату мира 2018 года "Ростов-Арена" скорректирован почти на два месяца в сторону сокращения, сооружение должно быть готово 1 ноября, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года.
"Мы немного опережаем и спокойно относимся к строительству. Мною поставлена задача предпринять дополнительные усилия по завершению строительства стадиона к 1 ноября текущего года", - цитирует ТАСС Голубева.
Он добавил, что строительство ведется в спокойном режиме с опережением графика, поэтому не вызывает опасений. Некоторые работы даже возможно перенести на более поздний срок для более качественного их выполнения.
Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года.
"Мы немного опережаем и спокойно относимся к строительству. Мною поставлена задача предпринять дополнительные усилия по завершению строительства стадиона к 1 ноября текущего года", - цитирует ТАСС Голубева.
Он добавил, что строительство ведется в спокойном режиме с опережением графика, поэтому не вызывает опасений. Некоторые работы даже возможно перенести на более поздний срок для более качественного их выполнения.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.