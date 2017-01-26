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Стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срока

Срок сдачи строящегося в Ростове-на-Дону стадиона к чемпионату мира 2018 года "Ростов-Арена" скорректирован почти на два месяца в сторону сокращения, сооружение должно быть готово 1 ноября, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года.

"Мы немного опережаем и спокойно относимся к строительству. Мною поставлена задача предпринять дополнительные усилия по завершению строительства стадиона к 1 ноября текущего года", - цитирует ТАСС Голубева.

Он добавил, что строительство ведется в спокойном режиме с опережением графика, поэтому не вызывает опасений. Некоторые работы даже возможно перенести на более поздний срок для более качественного их выполнения.
Сегодня, 17:01
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№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не умеют в Ростове стадионы правильно строить. blush
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Ваганыч (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (3)

Сафсем штоль ибанулись !!!!.... Строителей в тюрьму .... Руководство стройки на стажировку в питир .... Чтоб , сцуки знали , как работать надо .... А если вдруг они и в смету уложились - расстрел на месте ....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (5)

Просто оставлю два этих слова здесь:
Зенит Арена
Регистрация: 26.03.2015
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