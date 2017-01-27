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К Кубку конфедераций в Москве объявления в метро будут дублироваться на английском языке
К началу Кубка Конфедераций в московском метрополитене введут единый стандарт звуковых объявлений для пассажиров.
Как сообщает Welcome2018 со ссылкой на официальный сайт московской мэрии, объявления в поездах на всех линиях метро будут продублированы на английском языке. Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах.
"Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка Конфедераций и Чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всем подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка Конфедераций — на всех линиях московского метро", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На Московском центральном кольце голосовые объявления в поездах уже продублировали на английский.
Как сообщает Welcome2018 со ссылкой на официальный сайт московской мэрии, объявления в поездах на всех линиях метро будут продублированы на английском языке. Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах.
"Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка Конфедераций и Чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всем подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка Конфедераций — на всех линиях московского метро", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На Московском центральном кольце голосовые объявления в поездах уже продублировали на английский.
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